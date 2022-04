LOOMASOOVIJALE ⟩ Millist lemmikut perre võtta? Ülevaade Eesti levinumatest kassi- ja koeratõugudest

Lapsed õpivad loomade eest hoolitsedes kohusetundlikkust ja distsipliini ning nende võime pühenduda suureneb. Tihtipeale mõjub loom rahustavalt kõikidele pereliikmetele ning ka allergiate risk väheneb. Ent lemmiklooma võtmine on suur kohustus ja enne kui loomake koju tuua, tuleb kõik olulised nüansid läbi mõelda. Lisaks sellele, millist looma võtta, tasub ka küsida, kas kogu pere on uuteks kohustusteks ja väljakutseteks valmis.

Kindlasti tuleb lemmikut võttes mõelda sellele, kas loomaomanike kodu on sobilik ka loomale. Näiteks väikesed lapsed võivad tekitada mõnele loomale stressi või kehavigastusi, samuti tuleb arvestada teiste koduloomadega – kuidas nende iseloom uue elaniku omaga sobib ning kui lihtne on neil uue lemmikuga harjuda.

Kass on küllaltki iseseisev loomake. Mõni armastab lähedust ja pai, teine aga pigem magab päevad läbi kapi otsas ega otsi omanikuga kontakti. Kassi valides tuleb otsustada, kas soetada tõuloom või tavaline armas triibik. On tõsi, et paljud tõukassid on haigustele vastuvõtlikumad kui segaverelised, mõnele on aga tervisehäda aga isegi geneetikasse sisse kirjutatud. Igati õige otsus on pakkuda head kodu varjupaiga kiisule.