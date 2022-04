Appi, mul on kassi vastu allergia! Nõuandeid, kuidas sellega toime tulla

Pilt on illustreeriv.

Elu koos kassiga on võimalik ka siis, kui sul on kassi karvade vastu allergia. Halvimal juhul ollakse seetõttu valmis isegi oma lemmikust loobuma. Et seda ei juhtuks, jagavad Pesaleidja vabatahtlikud blogis nippe, kuidas allergiaga toime tulla.