IMELINE LEID ⟩ Loomakaitseorganisatsioonile antud vihje aitas leida Eesti vanima hobuse

Kuigi teade tegi loomakaitsjad ja ametnikud esialgu murelikuks, siis ülevaatuse käigus selgus, et loom ei ole alatoidetud, vaid tema keha on oma kõrge ea tõttu kehvas konditsioonis ning tõsiseid terviseprobleeme tal ei ole. Kabjaline on oma ea kohta koguni üsna kõbus, hea isuga ning suudab iseseisvalt liikuda.

Küll aga on omanik teadlik, et olukord võib väga kiiresti muutuda ning kui hobuse heaolu ei ole enam võimalik tagada, tuleb loomale lubada halastussurm.

PTA küsis ka veterinaararsti hinnangut, kes vajadusel käib pere hobuseid ravimas. Tegemist on hobuste meditsiinile spetsialiseerunud loomaarstiga. Veterinaar on teadlik peetavate hobuste üldisest seisukorrast ja tervisest ning ka tema hinnangul on hobustele tagatud head pidamistingimused. Kokku peetakse kümmet hobust, kes päevasel ajal viibivad koplis, öösel tallis. Hobustele on tagatud piisavalt kvaliteetset heina ning samuti antakse lisasööta, müslit ja mineraale.