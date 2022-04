Jänesepoegadest tuleb eemale hoida

Paraku on nii, et kui inimene jänesepoega näppima läheb, siis on loomake hukule määratud, sest ema teda rohkem omaks enam ei tunnista.

Jänesepojad jooksevadki päeval üksinda ringi ning ema käib neid toitmas vaid öösel, kui väljas juba pime ning rahulik. Seega ei ole üksikud jänesepojad sugugi hüljatud ega emata, vaid see on nende tavapärane elu. Samuti on tavapäraseks saanud, et nad jooksevad ringi suurte majade vahel.