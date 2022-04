Sõjapõgenikega on Ukrainast Eestisse jõudnud üle 600 lemmiklooma

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul on ametit teavitatud 628 sõjapõgenikega kaasas olevatest lemmikloomadest, neist ligi 55% asuvad Tallinnas.

Kokku on 14. aprilli seisuga teavitatud 341 koerast ja 280 kassist. Tallinnas asub 345, Tartus 31, Pärnus 29, Võrus 17, Otepääl 11, Saaremaal 45, Valgamaal 11, Ida-Virumaal 23 ja Lääne-Virumaal 5 lemmiklooma.

«Põllumajandus- ja Toiduamet kannab kõik sõjapõgenike lemmikloomad registrisse ning see on sõjapõgenikele tasuta. Kui soovitakse Euroopa Liidu lemmikloomapassi (nt reisimiseks teise ELi liikmesriiki), siis seda väljastavad kutsetegevusloaga veterinaararstid ja teenus on tasuline,» selgitas Kalda.