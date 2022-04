KODUOTSIJA ⟩ Eakas koer Donna Pärnu varjupaigast on valmis pensionipõlve nautima

Nimelt ei osanud Donna alguses rihmas jalutada. Nüüd, kui see selge, läheb ta jalutama meelsasti ja rihma nähes on ta saba nagu suur vurr, mis kiireid tiire teeb. Just nii väljendab ta oma rõõmu, kui talle midagi väga-väga meeldib. Kui tuleb mängukord, siis Donna raputab korra ja seljast kaovad aastad nagu võluväel ning sinu mängukaaslaseks on korraga lustlik ja noor koer.