Kutsikas jõudis Eesti perre otse Ukraina sõja keskelt

Värske koeromanik Siret räägib, et oli koos elukaaslasega otsimas Ameerika Staffordshire'i terjeri kutsikat ning nägi Facebookis, et üks Ukraina kasvataja (Margarita Ermenchuki) müüb kutsikaid. «Kohe, kui Luna pilti nägime, olime elukaaslasega võlutud: tal olid nii ilusad sinised silmad ning sinise karvaga amstaffi on Eestis pigem keeruline leida,» rääkis naine Lemmikule.

Seejärel võttis ta kohe koerakasvatajaga ühendust, et uurida, kuidas oleks võimalik koera Eestisse toimetada. Kasvataja, kes oli ka varem Eestisse kutsikaid saatnud, oli Sireti sõnul väga sõbralik ja abivalmis ning lepiti kokku, et kutsikas saabub pereni märtsikuu jooksul. «Olime väga elevil ja ootusärevuses ning olime juba arvestanud, et saame endale kutsika ja panime talle juba ka nime ära, milleks oli Luna. Ladina keeles tähendab Luna kuud ning tema sinise värvuse tõttu on see tema jaoks ideaalne nimi,» selgitas ta.