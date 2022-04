Uuring näitab, et vegantoitu söövad koerad on lihasööjatest tervemad

Teadlased leidsid, et üldiselt olid tavapärase dieediga koerad vähem terved, kui toorest lihast toituvad või vegantoidul olevad koerad.

Andrew Knight Winchesteri ülikoolist ja tema kolleegid leidsid, et kuigi toore liha dieedil olevad loomad tundusid olevat tervemad kui vegantoidul olevad loomad, ei lasknud mitmed tegurid järeldada, et toore liha dieet on taimetoidust tervislikum.