Põhjanaabrite juures püüdis kirglik metsis koolibussi peale pääseda

Tavaliselt võis metsise territoorium olla mitme hektari suurune ja kõige suurematel aladel võis elada kuni kümmekond kukke. Eriti lõunapoolsemas Soomes on aga metsad ja metsa-sooalad sedavõrd killustatud, et metsistel ei pruugi liigipartnereid olla. Seetõttu käituvad metsised kevadel ebanormaalselt, kirjeldab kuraator ja ornitoloog Ville Vepsäläinen Korkeasaarest.

Eelkõige on metsanduse olukord hull Lõuna-Soomes, sest seal pole uhketel lindudel mängukohti ega partnereid. Metsise suuri alasid leidub Lõuna-Soomes harva, ütleb Vepsäläinen. «Kui näete sellist üksikut metsist, siis see räägib teile liigi raskest olukorrast.»

Kohatav metsis tuleks rahule jätta. Ta võib rünnata ja tiibade ning nokaga suuri vigastusi tekitada. Metsis on suur lind, kes kaalub 4–5 kg, tal on palju jõudu.

Metsise tiibadel on nii palju jõudu, et nendega saab isegi inimluid proovile panna, kui korralik tiivalöök anda. Paljudele lindudele on tüüpiline, et nad üritavad pesa kaitstes vaenlase nägu või silmi nokaga rünnata. Metsise jaoks on aga kõige olulisem relv tema tiivad.