Rõuge koduaias langesid metskitsede saagiks sajad tulbitaimed

Inga sõnul on söömata jäänud vaid mõnikümmend tulpi, kahest peenrast on justkui muruniidukiga üle käidud. "Me asume oja kaldal ja ema on päevad läbi aiamaal. Kitsed on siin ümbruses tavalised külalised, aga sellist rüüstamist pole minu silmad veel näinud."