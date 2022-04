AITAME LEIDA! ⟩ Loksa kandis otsib eksinud Dzuna tagasiteed koju

Dzuna on umbes taksikoera suurusne emane kiibistatud, steriliseeritud, sotsialiseeritud sõbralik kutsa, kelle iseloom on veidi arg ja tagasihoidlik. Kahjuks juhtus koera esimesel jalutuskaigul õnnetus, Dzuna ehmatas, pääses traksidest välja ning põgenes hirmunult.

Vabatahtlikud Tallinnast on koerakest kõik päevad otsinud, kaastatud on kohalikke elanikke, jagatud on kuulutusi nii paberil kui sotsiaalmeedias, aga siiski on koer endiselt jooksus.