FOTOD ⟩ Kas julgeksid? Briti naine viskas oma kodust välja käesuuruse hiigelämbliku

Nefila ämblikute värvus varieerub punakast kuni rohekaskollaseni, pea- ja kõhuosa on valged. Nagu paljudel Araneoidea superperekonna liikidel on enamikul neist triibulised jalad, mis võimaldavad kududa võimsaid võrke. Emase ämbliku keha läbimõõt on suurem kui isasel, 4,8-5,1 cm (1,5-2 tolli).

Võrk, mida need ämblikud koovad, on tõepoolest äärmiselt võimas. Võrgu läbimõõt võib olla kuni meeter. Kuna võrguniit on tugev, võivad sinna kinni jääda ka linnud - tervet lindu ämblik siiski ära ei suuda süüa. Inimesele see liik ohtlik pole.