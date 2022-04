Rooli taha hüpanud koer sai kiiruse ületamise eest trahvi

Koera omanik ütles, et ühel päeval leidis ta oma postkastist trahvikviitungigaga ümbriku. Seda avades oli mees üllatusega sõnatu. Põhjuseks ei olnud mitte 50 euro suuruse trahvi summa vaid liikluskaamera tehtud pilt. Mees oli autos koos oma lemmikloomaga. Koer vaatas tähelepanelikult teed ja tundus, et ta sõidab ilma inimese abita.

Juhtumi selgituse leidis koeraomaniku vennapoeg. Tema sõnul kinnitab ta tavaliselt looma auto pagasiruumi, et ta ei saaks autosr vabalt liikuda. Trahvisaamise päeval unustas ta seda teha ja koer hüppas sülle, et pai ja hellitusi saada. Loom veetis tema süles vaid paar sekundit, kuid just sel hetkel tehti pilt.