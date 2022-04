KODUOTSIJA ⟩ Mäx sattus Võru varjupaika, kuna omanik loobus temast

Mida rohkem varjupaiga töötajad Mäxi tundma õpivad, seda enam ta nende südamesse poeb. Mäx on tõeliselt vahva koer, kes on alati valmis inimesega suhtlema. Temas on palju energiat tema uus omanik peaks olema kannatlik ning valmis teda õpetama - siis saab temast väga hea kaaslane ja pereliige. Mäx oleks kõige õnnelikum, kui tema uus pere oleks aktiivse eluviisiga ja liikuv ning pakuks ka Mäxile palju liikumist ja pikki jalutuskäike.

Mäx armastab mängida ja on valmis ka oma mänguasju jagama. Oma sõpradega kohtumisel muutub ta vahel nii rõõmsaks, et ei suuda seda varjata ning ta tervitab inimest suure kallistusega. Rihmas jalutamist peab Mäx veel õppima, sest vahel on tal raske paigal püsida ja mitte mängida, kui tema kõrval on talle meeldiv inimene. Kindlasti oleks ta aktiivsele inimesele hea trennikaaslane, kellega nautida pikki jalutuskäike ja jooksmas käimist.