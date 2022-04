Julmusevaba kosmeetika nimel: Eesti loomakaitsjad liitusid üleeuroopalise võrgustikuga

Cruelty Free avalike suhete juht ​Kerry Postlewhite tervitas Loomust, öeldes, et Loomuse teadmised ja oskused, entusiasm ja valmidus tegutseda, kaastunne ja soov lõpetada loomkatsed aitab neil koos kampaaniaid teha, et lõpetada miljonite Euroopa loomade kannatused, keda kasutatakse loomkatsetes.

Praegu käib kampaania «Päästa julmusevaba kosmeetika», millega on lisaks loomakaitseorganisatsioonidele liitunud ka Dove, The Body Shop ja muusik Paul McCartney.

Loomuse loomasõbraliku ilu LILU töörühma projektijuht Grete Millner ütleb, et nende jaoks on oluline olla suure organisatsiooni liige. «Meie eesmärk on aidata kaasa loomkatsete keelustamisele ja seda on suure organisatsiooni liikmena lihtsam teha. Paljud Euroopa loomaõiguste organisatsioonid on vanad ja kogenud, nendega koostöös on võimalik kiiremini edasi liikuda, sest ei pea n-ö kõiki ämbreid ise läbi kolistama,» lisas Millner.