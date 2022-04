Lemmiku võtmine on suurem vastutus, kui arvatakse. Loomakaitsjad: laps ei saa olla lemmiklooma eest vastutav

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) tuletab meelde, et lemmiklooma võtmine peab olema läbimõeldud otsus.

Loomakaitsjatele ei ole võõras olukord, kus peale lemmiku kojutulekut kaob perel vaimustus kõigest paari nädala jooksul. «Selliseid olukordi esineb peredes, kus lemmik ostetakse lapsele. Tavaliselt on selleks mõni pisiloom - hamster, rott, hiir või tšintšilja. Peale esmast positiivset emotsiooni unustatakse loom puuri, andes talle küll süüa ja juua, kuid loomaga sotsialiseerumine jääb tagaplaanile,» sõnas ELS turundus- ja kommunikatsioonijuht Agnes Blank.

«Unustatud närilisel võib hakata igav, mis väljendub puuri lõhkumisega ja agressiivsusega inimeste suhtes. Probleemkäitumise peletamiseks on olemas väga palju lihtsaid keskkonna rikastamise viise. Need teadmised peaksid olema vanematel, mitte lapsel. Laps ei saa olla lemmiklooma eest vastutav,» lisas Blank.

Enne lemmiklooma võtmist tuleks välja selgitada, kui palju ta meie tähelepanu ja aega vajab. Kõik loomad vajavad palju hoolt, kuid inimesega koos olemise aega tahab mõni rohkem kui teine. Näiteks on koer karjaloom, kes vajab väga palju suhtlust teiste koerte või inimesega. See eest mõni eksootilisem loom eelistab olla omaette või liigikaaslastega, aga inimesega koos olla ei soovi.

Kõikidele lemmikloomadele tuleb tagada nende loomulik keskkond ja loomuomased tegevused. Populaarne lemmikloom, koer, vajab regulaarseid jalutuskäike, koolitamist, mentaalset stimulatsiooni ning võrdlemisi palju tähelepanu. «Kassid on mõnevõrra valesti mõistetud loomad. Nad on tõesti väga iseseisvad, kuid õnnelik kass tahab etteaimatavaid ja positiivseid suhteid inimestega ning võimalust täita jahiinstinkti läbi mängu. Kindlasti vajavad kassid rohkem tähelepanu kui kord päevas toidu andmine. Tegelikult on nii iga lemmikloomaga. Ilma piisava tähelepanu ja hooleta muutuvad loomad agressiivseks või teevad inimese mõistes pahandust. Ka näiteks papagoid, kes ilma regulaarse tähelepanuta võivad langeda masendusse ja muutuda vägivaldseks,» rõhutas Blank.