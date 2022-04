Ülikarmi nahahaigust põdev kass vajab annetusi üha kasvavate raviarvete eest tasumiseks

Enzo on käinud kokku juba neljas loomakliinikus, sest vajas spetsialiseerunud inimese pilku ja teadmisi. Esialgu saigi ta diagnoosiks allergia, kuid järgmine nahaarst diagnoosis kassil nahaseene. «Me ei ole iial nii kohutavat vormi ja vohamist sellest näinud ja meil on nii siiralt südamest kahju, et Enzo peab midagi sellist üldse läbi elama,» ütlevad vabatahtlikud.