EMOTSIONAALNE VIDEO ⟩ Ukraina sõjapõgenik taaskohtub oma koeraga, kelle ta põgenedes maha jättis

Nad said ühendust Rumeenia perega, kelle juurde Tasha jäi, kuid polnud sugugi kindel, et koer pika reisi Rumeeniast Iirimaale edukalt läbib. Kuni viimase hetkeni polnud nad kindlad, et kõik laabub ja koer tõepoolest taas oma perenaise kallistusi tunda saab. «Me isegi ei julgenud talle öelda, et koer teel on,» ütlesid vabatahtlikud.