Sardiinia üleujutustest päästetud Nina otsib igavest kodu

Esmasel tutvumisel on Nina tagasihoidlik ning võib olla pisut arg, kuid siiski inimestest huvitatud. Preilile kohaselt on ta rahulik ja tasakaalukas, kuid siiski esineb tal ettearvamatuid mängutuure. Ta on selgeks õppinud rihmas rahulikult jalutamise. Nina ei tee teistest koertest kaugemalt jalutades välja või vaatab rahulikult, aga ei haugu ega tiri. Lähemal tutvumisel on ta esialgu ebakindel, kuid 10 minutit kõrvuti jalutamist ja siis võiks mäng alata.