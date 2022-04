VIDEO ⟩ Pommitamise ohtu sattunud loomi püütakse viimasel hetkel Ukraina loomaaedadest evakueerida

Üks loomaaed, kes kõige suuremate rünnakute all kannatanud, on Ida-Ukrainas asuv Feldman Ecopark. Mitmed loomad on seal raketirünnakute tõttu juba haavata saanud, hukkunud või katkistest aedikutest põgenenud, surma on saanud ka kolm vabatahtlikku, kes loomi toitma läinud.