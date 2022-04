PÄEVAKÄPP ⟩ Sõbralik Ingel vajab stressivaba kodu

Ingel vajab stressivaba kodu, kus esialgu teisi kasse pole, kuna eelmises hoiukodus ehmatas ta oma äkilise mängustiiliga kõik hoiulised ja oma kassid ära. Praeguses hoiukodus on Ingel üksinda ning naudib täiel rinnal, et kogu korter on tema päralt. Hoiukodu perenaine hüüab teda Inksuks.

Ingel on inimesega heatahtlik ja vajab tihti lähedust. Ta on väga suure omanditundega, st diivanil liibub inimese vastu ja nurrub kõht püsti. Kindlasti tahab ka öösel voodi hõivata, kas siis jalgades või lausa kaisus. Kui ta end mugavalt tunneb, siis sõtkub meelsasti tekke ja pleede ning nühib end igatpidi inimese vastu. Mängib hea meelega, tormab mööda korterit ringi ja vallutab kõrgusi. Inksul on vahva omapära - tal pole hambaid! Kuid ta sööb krõbinaid siiski väga innukalt ja tema armsad igemed elukvaliteeti ei sega. Samuti on ta elutark preili, teda sa juba naljalt ninapidi ei tõmba!