Kogemusnõustaja selgitab: kuidas loomad meie vaimset tervist mõjutavad?

Jalutuskäigud viisid mind kokku ka uute inimestega. Eriti veel juhul, kui koerad omavahel klappisid. Tipi oli teiste koertega tavaliselt tõre, isegi dobermanni mõõtu koertele haugatas ja jalutas siis enesekindlalt edasi. Talle meeldisid vaid paar-kolm koera, üks neist oli valge temast endast veidi suurem bolonka, kes jalutas vanema naisterahvaga. Teinekord planeerisingi Tipiga jalutuskäiku samale ajale, et koerad saaksid omavahel mängida. Tänasel päeval on suurepärased kohtumispaigad ka näiteks koerte jalutusväljakud.

Lemmikloomad, eriti koerad, vajavad regulaarset toitmist ja liikumist. Rutiin hoiab looma tasakaalus ja rahulikumana ning see on ka inimesele toetav. Koera vajadus süüa, õue minna või mängida aitab ka masenduses, ärevuses või stressis inimesel päeva struktuuri luua. Liikumine aitab vähendada stressitaset ning parandada unemustrit ja üldist tervist. Koertega mängimine tõstab oksütotsiini ja dopamiini taset, tekitades positiivseid tundeid ja sidet nii inimese kui tema lemmiklooma jaoks.

Koeraomanike Nadežda ja Geidi mõtted

Nadežda Gavrikova, 11-aastane koer Jenny ja 7-aastane koer Kapa

«Kõige positiivsem on minu jaoks tõenäoliselt see, et ma saan näha, kuidas minu kahe koera jaoks tundub kõik tegelikult lihtne olevat - nad elavad hetkes ning võtavad elust kõik. Arvatavasti ei käiks ma nii palju looduskaunites kohtades, rabades ja randades, kui mul ei oleks minu tüdrukuid, Jennyt ja Kapat.

Üks ilusamatest kogemustest on jälgida, kuidas koer toimetab metsas või põllul, oma -nö loomulikus keskkonnas. Koerad on ka tegevuste loojad, nendega on alati vaja jalutada, mis tähendab palju liikumist. Samuti on oluline tagada, et nad oleksid söönud ja vajadusel abistatud ning see omakorda tähendab oma inimlikkuse ja kohusetunde arendamist. Ja mis on põhiline - keegi ootab sind alati koju, vajab sind ja loob juurde kodutunnet!»

Geit Karurahu, Serbia tänavatelt päästetud 2-aastane koer Nina

«Minu jaoks ei ole koer üksnes parim seltsiline, vaid kui lubame, siis ka imeline õpetaja. Parem kui ükskõik milline joogaguru või muu vaimsuse arendaja. Koeraga oma elu jagamine ja temasse süvenemine võib meist kasvatada parema inimese. Minu koerad on kindlasti õpetanud ja arendanud minus olulisi omadusi, näiteks muutnud mind kannatlikumaks, ka mõistvamaks ja arvestavamaks erinevate loomuste suhtes ning õpetanud säilitama igas olukorras positiivset meelt.»