PÄEVAKÄPP ⟩ Nägemise kaotanud vapper Sebastian otsib oma sooja kodu

Kliinikus selgus, et kassipoiss oli juba pikemat aega pidanud tänavatel pimedana ringi ekslema ja midagi ta silmade parandamiseks peale nende eemaldamise enam teha ei ole.

Kiisu lemmiktegevusteks on paituste nautimine, akna all kevadlõhna nuusutamine ja kanahakkliha mugimine. Puudu on veel ainult päris oma kodu!