KODUOTSIJA ⟩ Ülisõbralik Jack elas enne varjupaika jõudmist kohutavates tingimustes

Varjupaigas turgutati koerad üles ja Bob leidis endale peagi ka armastava kodu. Jääb loota, et ka ülisõbralik Jack kohtub peagi selle õige inimesega.

Hoolimata oma seitsmest eluaastast ja raskest saatusest on Jack tõeliselt elurõõmus ja uudishimulik. Ta naudib jalutuskäike, kus teeb tutvust kõigega, mis teel ette jääb. Ja kui selleks on inimene, väljendab Jack vägeva sabaliputamisega oma elevust ja rõõmu. Ta on koer, kes otsib inimese kontakti ja lähedust.