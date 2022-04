ARMSAD FOTOD ⟩ Noor politseikoera kutsikas näitab eeskuju: hakkaja ja krapsakas tegelane, kes on kõrvad kikkis valmis kuulama

Kolmekuune Ruu on PPA sõnul hakkaja ja krapsakas tegelane, kes on kõrvad kikkis valmis kuulama oma juhi Hannaliisa õpetusi, et saada tubliks patrullkoeraks. Praegu teeb Ruu oma õpingutes esimesi samme, õpib kuulekust ja mängib nii palju, kui jaksab.