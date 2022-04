KODUOTSIJA ⟩ Maia sattus Tallinna loomade varjupaika tänu hoolivatele naabritele

Suurte kõrvade ja lühikeste jalgadega lahe korgilaadne Maia sattus varjupaika koos oma paarinädalaste kutsikatega. Kahjuks pole see esimene kord, kui varjupaiga hoole alla jõuab alkohoolikutest omanike täiesti unarusse jäetud lemmik. Kui Maia pererahvas plaanis hakata tema paarinädalasi kutsikaid laiali jaotama, sekkusid naabrid ja koer jõudis varjupaika.

Algul oli Maia torssis ja tige ning kedagi ligi ei lasknud, kuid näitas ennast äärmiselt tubli koeraemana. Võttis paar nädalat enne, kui Maia leebus ja transformeerus tõeliseks inimeste fänniks. Ta naudib koos inimesega veedetud aega – pikki jalutuskäike ja ühiseid tegevusi. Maia hakkab rõõmust kepslema, kui näeb, et tullakse jalutusrihmaga. Pigem ongi ta mõnus kambajõmm ja teekaaslane kui sülekoer. Maiuste nimel on Maia valmis kõigeks, kuid neid andes tasub olla ettevaatlik, et apla koerapreili teravad hambad koos maiusega ka näppu kaasa ei võta.