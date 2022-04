VIDEO ⟩ Kes jääb peale? Pingeline võitlus põdra ja hundi vahel paneb kannatuse proovile

Videost on näha, millise uskumatu visadusega üksik hunt põtra murda üritab ning kuidas too end samalaadse visadusega kaitseb. Pingelise video lõpus selgub, et seekord jääb võitluses peale põder ning hunt tühja kõhuga.

Zoosemiootik ja huntide tundja Laura Kiiroja kirjutas portaalis Looduskalender , et kui liigselt dramaatilise taustamuusika ning ebaprofessionaalsete subtiitrite osas silm kinni pigistada, on tegu väga hariva videomaterjaliga. «Video illustreerib teravalt, kui keeruline on huntidel ilma karja koostööta põtra murda,» kirjutas Kiiroja.

«Vaatamata subtiitritele, mis väidavad, et põder oli end vees jahutamas, me tegelikult ei tea, kui kaua see jaht eelnevalt juba maismaal oli kestnud. Põder tundus päris väsinud ning huntide üks strateegiaid ongi oma saakloomi väsimuseni jooksutada. Põdrad on küll kiiremad jooksjad, kuid huntidel jätkub kauem vastupidavust. Veekogusse minemine on põtradel tegelikult väga tark ja üsna levinud kaitsestrateegia. Hundid on küll osavad ujujad, kuid vees on põtradel rohkem šansse: nad saavad kiiremini eest ära liikuda. Siin videos oli otsustavaks hetkeks hundi «uputamine» - võte, mille abil sai põder hundi endast lahti laskma ning mis andis sõralisele võimaluse kiirelt kiskja eest ära liikuda,» kommenteeris Kiiroja videot. Loe Kiiroja arvamust pikemalt Looduskalendrist.