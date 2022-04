Omanik jättis koera keti otsa surema, kuid loomal polnud plaaniski alla anda

Saginaw' loomakaitseorganisatsiooni juhi Desiree Sage'i sõnul on uskumatu, et niivõrd halvas seisus koer suutis üldse ellu jääda. Varjupaigas sai Bella aga igakülgset tuge ja ravi. Veteranid vaatasid ta üle ning temaga tegelesid käitumisterapeudid. Asjaosaliste sõnul on uskumatu, et pärast selliseid läbielamisi suudab Bella endiselt olla sõbralik ja heatujuline, võites kõikide inimeste südamed, kes tema teele jäävad.