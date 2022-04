Varjupaikades ootab oma südamesõpra 40 koera

Vaimne tervis ja see, kuidas neljajalgsed lemmikud seda toetada võivad, sai aprillikuu fookuseks seoses maailmas toimuvate kurbade sündmustega. «Viimasel ajal maailmas toimunu šokeerib, kurvastab ja mõjutab meid kõiki. Need, kellel on kodus karvane lemmik, teavad, et loomad mõjuvad teraapiliselt, rahustavalt ja teevad meele rõõmsaks. Ja just koerad on alati meie kõrval ning aitavad mõtteid mujale viia. Nad viivad meid ka õue, jalutama ja värsket õhku hingama, loodust ja ümbritsevat märkama. Oleme aastate jooksul kuulnud mitmeid lugusid sellest, kuidas lemmiklooma võtmine on aidanud inimese elukvaliteeti parandada. Näiteks võttis üks vanaproua meilt koera ning mõne aja pärast teatas, et tänu koerale on saanud ta tagasi oma elu mõtte! Just koer olevat see, kes teda hommikul voodist välja ja jalutuskäikudele motiveerib minema,» sõnas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.