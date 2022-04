PUUGID KOHAL ⟩ Kuidas lemmikut nende eest kaitsta ja keda nad rohkem ohustavad – kas koera või kassi?

Eestis levib kahte liiki puuke: võsapuugid ja laanepuugid. Elutsükkel kestab puukidel kolm aastat ning aktiivselt tegutsevad nad just kevadel ja sügisel.

Kuna puugihammustus on valutu, siis nahale kinnitunud puugid looma ei häiri, isegi, kui neid on mitu. Kahjuks sama vargsi, kui kinnitub looma külge puuk, saavad üle kanduda ka nakkushaigused, mida puugid levitavad. Eestis on kõige levinumad nakkused koertel anaplasmoos ja borrelioos. Kassid seevastu haigestuvad väga harva.

Kuidas aru saada, et lemmik on haigestunud?

Borrelioosi üheks esimeseks tunnuseks on punakas ring hammustuskoha ümber, kahjuks loomadel jääb see karvastiku tõttu märkamata. Teisteks kliinilisteks tunnusteks koertel võivad olla palavik, lonkamine, isutus ja loidus. Tunnused võivad tekkida ja taas kaduda, eriti kehtib see lonkamise kohta. Tavaliselt avaldub haigus 2-6 kuud peale puugi hammustust.

Anaplasmoosi tunnused on väga sarnased teiste haigustega: isutus, loidus, palavik, lonkamine ja väsimus. Nakatumine toimub väga kiirelt: 24-48 tunniga, kuid kliinilised tunnused ei pruugi üldse avalduda. Koer võib põdeda haigust täiesti märkamatult omaniku jaoks.

Tänapäeval reisitakse väga palju ning tihti on ka pere lemmikloomad kaasas. Reisides soojale maale tasub kindlasti teha korralik puugitõrje, sest Kesk ja Lõuna Euroopast võib koer kaasa tuua puugi koos babesioosi ning erlihhioosiga. Antud haiguste puhul on tõsised muutused verepildis. Tunnusteks võivad olla loidus, isutus, oksendamine, verine uriin.

Puukide peletusvahendid

Meie lemmikuid saab kaitsta erinevate puugitõrjevahenditega. Osad ravimid on kergesti leitavad käsimüügist, kuid on ka retseptiravimeid, mille saab väljastada loomaarst kui olete visiidil käinud. Vastuvõtul saab loomaarst hinnata lemmiklooma tervisliku seisundit ning valida kõige sobivama ning ohutuma preparaadi teie looma jaoks. Toimeained, mis aitavad puuke vältida, on ka väga head teiste välisparasiitide tõrjumiseks. Mõne preparaadi puhul aga saad oma lemmikule puukide, kirpude, sääskede tõrje ja isegi solkmete profülaktika.

Preparaate on erineval kujul: täpilahused, närimistabletid ning kaelarihmad. Käsimüügis olevatest prepraatidest on kõige pikema toimeajaga kaelarihmad, mis annavad pideva kandmise puhul kaitse kuni 8 kuud.

Kõikide ravimite puhul tuleb jälgida looma kehamassi ja liiki. Osad preparaadid on mõeldud ainult koertele ja on väga toksilised kassidele, küülikutele ning tuhkrutele. Kindlasti tuleb arvestada lemmiku elustiiliga ning ülitundlikusega toimeainete suhtes. Näiteks kaelarihm flumetriini ja propoksuuriga tuleb kindlasti kaelast võtta kui loom läheb ujuma või pesema, sest toimeained on veeorganismidele äärmiselt ohtlikud. Loomaomanik peab arvestama ka enda lõhnatundlikusega, sest osad ravimkaelarihmad on väga tugeva spetsiifilise lõhnaga.

Puugirihmadest