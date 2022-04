PÄEVAKÄPP ⟩ Armas preili Bebe ootab pikisilmi kodupakkumisi

Ta on üks äärmiselt hell, heasüdamlik ja rahulik kass. Ta ei julge veel inimestelt paisid ja muid hellitusi vastu võtta, kuid ta ei puikle sellele kuidagi kurjalt vastu. Bebe on malbe kiisu, kes säraks enim oma enda kodus, kus ta saaks rahulikult harjuda ja inimesi veelgi enam usaldama õppida. Ta saab kenasti läbi ka teiste kassidega!

Kassitoas võib ta aktiivsemate ja paihimulisemate kasside varju jääda, kuid ka hallid hiirekesed leiavad tasapisi oma kodud. Loodame, et ka Bebe jääb kellelegi silma, just sellisena nagu ta on (ehk väga armsana, muidugi).