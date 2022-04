RAJAKAAMERA VIDEO ⟩ Viljandimaal on poegadega emakaru talveune silmist pühkinud

2022. meie aasta loomaks nimetatud pruunkaru on Eesti metsade suurim kiskja. Omnivoorist mõmmikud söövad kõike alates seentest marjadest ja putukatest. Erilised lemmikud on karude jaoks kaer ja mesi, aga neid jagub maiustamiseks harva.

Karupojad sünnivad keset talve. Neid võib olla 1–5, kuid kõige sagedasem on 2 poega. Sündides on nad vaid poole kilogrammi raskused, pimedad ja abitud. Pojad imevad emapiima ja kasvavad kiiresti. Imetamine kestab 4–5 kuud ja selle lõppedes on pojad 7–9 kg raskused. Kevade saabudes lahkuvad nad koos emaga talvekoopast – siis on pojad juba nii tugevad, et jõuavad emaga ette võtta pikki rännakuid.