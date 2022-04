Koerte horoskoop: Kaljukits teab alati mänguasjade asukohta, Kalad mässivad teid ümber oma käpa

JÄÄR

Sul on väga seiklushimuline koer ja ta ei väsi oravate tagaajamisest. Ta ei anna iial alla, neile meeldib meelelahutuseks ka postiljoni taga ajada ja hauguvad kuni väsivad. Tema suhtumine ellu on, et kõigega saab hakkama. Kiiduväärselt visad koerad.

SÕNN

Teil võib oma koera suhtumisega veidi probleeme tekkida, sest ta kõnnib ainult siis, kui tal on tuju ja jalutuskäik lõpeb siis, kui ta otsustab, et see on nüüd läbi. See kuningannalik suhtumine toimib sujuvalt kuni kõik toimub nii nagu koerale meeldib.

KAKSIKUD

Teie koer on tujukas. Kaksikute kahetine isiksus annab teie koerale emotsionaalseid piitsahoope, mis muudab nad uskumatult emotsionaalseks. Ühel hetkel võib ta olla rõõmsas ja hüplev tujus, teisel hetkel aga teie nelja käpaga karvane koeralaps, kes on pahur ja endassetõmbunud. Kuid Kaksikutest koerad on väga võluvad. Nad võivad olla omapärased, kuid nad on armastusväärsed.

VÄHK

Vähist koerad on väga emotsionaalsed. Nad on ülitundlikud ja näitavad teie vastu palju kiindumuse märke. Nad on väga hoolivad ja seega ideaalsed kasuemad ja -isad päästetud kutsikatele.

LÕVI

Väga tormakad, kuid julged lõvikoerad võivad olla ka melodramaatilised. Võite tabada neid oma saba taga ajamas või näha naljakaid ulgumisseansse, kui ütlete tema maiusepalvele ei. Nad võidavad kõikide külaliste südamed, kes teie koju satuvad.

NEITSI

Neitsi märgi all sündinud koeralt võib oodata ärevusprobleeme ja kalkuleerivaid liigutusi. Kalkuleerimise all mõtlevad nad tagaajamise asemel, et suruvad orava õigel ajal nurka!

KAALUD

Teie koerad viivitavad palju! Mänguasjaga seotud otsuste tegemisel tuleks söögiaeg edasi lükata. Kui kodus on lisaks Kaaludele veel üks koer, olge valmis, et neist kahest käpalisest saavad täiuslikud kuriteopartnerid.

SKORPION

See koer naljalt ennast lõdvaks ei lase ja selle sodiaagimärgi all sündinud koerad on ülitruud! Aga arvesta seega ka seda, et kui sul on teinegi ​​loom siis ka armukadedusfaktor kasvab kolm korda.

AMBUR

See koer armastab jalutuskäike ja vabalt, ilma rihmata ringi joosta! Võib-olla olete tabanud ta aknast välja vahtimas, teed, linde, puid, liiklust ja muud õues toimuvat jälgimas. Neile meeldib meeletult õues olla, mistõttu on võimalik, et neil on vahel kalduvus põgeneda.

KALJUKITS

Super organiseeritud ja hästi koolitatud koer kindlasti. Nad teavad oma mänguasjade asukohta, on aktiivsed ja jooksevad ringi, kuid neil on eraldumisärevus, nii et treenige neid vastavalt. Pange nad teiste koertega suhtlema, et nad tunneksid end mugavalt.

VEEVALAJA

Veevalajad koerad on väga intelligentsed. Nad ei virise, kui teavad, et olete videokõnes. Kugi samas võivad nad tunde varjude peale haukuda ja terve majatäie inimesi sellega ära tüüdata. Nende koolitamine on väga lihtne ja nad armastavad kiindumust.

KALAD