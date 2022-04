Naise päästetud koer osutus koiotiks

Andrea Eti sõitis autoga ja nägi, kuidas tema ees sõitev juht loomale otsa sõitis, misjärel ta sündmuskohalt põgenes. Tüdruk peatus, et aidata, väljus autost ja püüdis metslooma rahustada.

Mehhiko naine ei suutnud päästetud looma iseseisvalt autosse liigutada ja pöördus abi saamiseks sõprade poole. Nad saabusid ja viisid koos Etiga vigastatud looma veterinaarkliinikusse. Seal selgus, et tüdruk aitas metsikut koiotti. Mehhiko naine pani talle nimeks Pancho. «Ta ei olnud agressiivne ja lasi mul end hellitada, kuid me kõik teame, et ta on metsloom ja see ei saa meiega elada,» selgitas naine.

Veterinaarid tegid koiotile röntgeni ja diagnoosisid õnnetuse tagajärjel loomal emakakaela piirkonnas kaks vigastust. Vigastada said looma tagumine osa nii, et ta ei suutnud soolt ise tühjendada. Koiott tuli magama panna, sest teda oli võimatu ravida. «Kõike tehti nii inimlikult, kui võimalik. Viimasel hetkel vaatasin teda ja soovisin, et ta ei kannataks,» ütles Eti.

Kuigi tüdruk pidi loomaga hüvasti jätma, rõhutas ta, et see kohtumine muutis teda. «Pancho tuli minu ellu, et õpetada kuidas aidata neid, kes seda vajavad. Väikeste tegevustega saame palju muuta ja Pancho tõestas seda. Nüüd peaksime kõik üksteist aitama, olenemata sellest, kes on kes,» ütles mehhiklanna.