PÄEVAKÄPP ⟩ Põltsamaalt kinni püütud Galax tahab lõpuks ometi kodusoojust tunda

Hoiukodus sai Galax aru kui mugav võib kassi elu olla ja et inimeste elu on täitsa huvitav, aga inimesed ise ... nad pole Galaxi jaoks usaldusväärsed. Olenemata sellest unistab ta kodust, kus palju mõnusam ja rahulikum kui kassitoas ning kus on omad inimesed, oma pesa ja söök. Just tema vajabki pere, kellel on kannatust oodata kuni Galax perega harjub.