Kõige sagedasem tervisemure, mis kimbutab nii koeri kui ka kasse

Keskmiselt elavad koerad ja kassid 10–12 aastaseks. Koosviibitud aastate jooksul kujuneb lemmiku ja omaniku vahel tugev emotsionaalne side. Omaniku soov panustada oma lemmiku tervise püsimisse, haiguste ennetamisse ja õigeaegsesse ravisse soodustab lemmikloomade eluea pikenemist.

Inimestega sarnaselt on lemmikloomadele omased nii tõsisemad haigused kui väiksemad tervisemured. Erinevalt inimestest ei oska aga lemmikloomad rääkida oma valust või ebamugavustundest. Seega on alati mõistlikum panustada haiguste ennetamisse kui nende tagajärgedega tegelemisse, selgitab apteeker Alina Noorkõiv.

Alina Noorkõiv Foto: Südameapteek/erakogu

Haigusi põhjustavate parasiitide vältimiseks on erinevaid vahendeid

Välisparasiidid nagu kirbud, puugid, lestad ja täid on ohtlikud nii loomadele kui inimestele, kuna mõned neist kannavad edasi raskeid haigusi põhjustavaid patogeene.

Kuna osa välisparasiite on aktiivsed aastaringselt, tuleks parasiiditõrjet teha regulaarselt. Parasiiditõrje on vajalik nii kassidele kui ka koertele, kuid oluline on teada, et neile tuleks kasutada erinevaid preparaate – koertele sobivad parasiidivastased ravimid on kassidele lausa eluohtlikud.

Preparaatide valimisel on oluline lemmiku vanus, kaal, elustiil ning omaniku soov ja võimalus tegelda puugi- ja kirbutõrjega kas igakuilselt või harvem. Valikus on erinevad täpilahused, ravimkaelarihmad ja nahaspreid. Preparaadid on kas profülaktilise ehk parasiite peletava või raviva toimega.

Siseparasiidid nagu ümar- ja paelussid kahjustavad loomade organsüsteeme ja tugevdavad teisi kahjulikke seisundeid. Osa parasiite tekitavad otsest tervisekahju ka inimestele. Siseparasiitide profülaktika on üldjuhul kergem kui ravimine.

Ussitõrjet tuleks nii tubastele kui ka õues käivatele lemmikloomadele teha vähemalt neli korda aastas. Preparaat tuleks valida vastavalt looma vanusele – noorloomadele on olemas eraldi vahendid. Kindlasti tuleb enne preparaadi manustamist uurida hoolikalt pakendi infolehte, et saada teada, milline peaks olema sobiv annus, manustamise sagedus ja manustamise viis. Koertele mõeldud preparaatide kassidele andmine on välistatud.

Kõhulahtisus on nii kassidel kui koertel sage

Sisehaiguste hulka kuuluvad siseelundite ja ainevahetuse haigused. Üksikutel juhtudel sobivad sümptomite leevendamiseks ka apteegist saadud inimestele mõeldud preparaadid.

Kõige sagedamini esineb nii koertel kui kassidel kõhulahtisust. Kui loom on aktiivne ja tavapärase söögiisuga, piisab probiootilise pasta andmisest. Inimestele mõeldud piimhappebakterite preparaadid ei sobi. Kõhulahtisuse püsimine üle kolme päeva vaatamata dieedi pidamisele ning probiootikumide kasutamisele on juba piisav põhjus veterinaari poole pöördumiseks.

Terviseprobleeme aitab ennetada ka korrektne hügieen