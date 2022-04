PÕHJALIK JUNED JA JOONIS ⟩ Kuidas koera küüsi õigesti lõigata?

Mida rohkem enda koera käppasid katsud ja teda selle eest premeerid, seda enam ta ka sellega harjub. Koerte jaoks on käpapadjad tundlik kehaosa. Kui keegi sinu jalatalda tuleb katsuma, tunned ju samuti kõdi või isegi võpatad. Koerte loomupärase käitumise juures on käppade katsumine tavapäratu, niisiis peab seda harjutama ja treenima.

Kõige lihtsam ja õigem on alustada koera küünte lõikamise harjutamisega niipea kui ta jõuab koju ja hakkab uue keskkonna ja elurütmiga kohanema. Kutsika küüsi võiks lõigata iganädalaselt ning kui kutsikas on meeletult aktiivne või leiab, et küünte lõikamine on ebameeldiv või koguni ärritav tegevus, siis võid lõigata ainult paar küünt päevas.