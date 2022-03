PÄEVAKÄPAD ⟩ Suured sõbrad Jack ja Mürka veedavad aega teineteise kaisus

Jack on malbe kiisuke, kes inimese lähenedes põgeneb Mürka kaisust diivani alla, kuid kes tegelikult on kõik paitused nurinata vastu võtnud, kuigi ka veel ilma nurruta.

Mürka on aga tuline hing, kes pesast lahkumise asemel näitab hoopis julge susisemisega, kes tegelikult kassitoas boss on. Saladuskatte all võib aga öelda, et alles mõned päevad tagasi nähti teda agaralt sulepulgaga mängimas ja inimese jaoks ei jagunud tol hetkel ühtki susinat ega urinat.