ŠOKK ⟩ Kassi kehast leiti ootamatult 7 õhupüssi kuuli: loomake pidi ei tea kui kaua seda valu kannatama!

Marshmallow ehk siis omadele lihtsalt Mallows või Tups on sõbralik ja imearmas pehme koheva karvaga nooruke isane kass, kes tuli MTÜ Cats Help hoole alla paar kuud tagasi Lääne Virumaalt.

Ühel krõbedal talveõhtul märgati prügikastide juures ühte õnnetut toidupalukesi otsivat kassi. Kuna õues oli 15 külmakraadi ja kiisu ise ääretult sõbralik, polnud leidjatel südant teda sinna saatuse hooleks jätta.

Järgmisel päeval viidi kass tervisekontrolli, sest ta oli silmnähtavalt haige olemisega. Leidjate perre kahjuks Mallows'iks ristitud kiisu jääda ei saanud, kuna pere lapsel avaldus tema suhtes tugev kassiallergia. Nii oli pere sunnitud Mallows'i kolima keldrisse üksinda elama ning siis jõudis ka Cats Help MTÜ-ni palve kiisule leida kiiremas korras hea kodu. Kiisu startis juba samal päeval Tallinnasse nende hoole alla.

Mallows siis, kui ta veel hea tervise juures oli. Mallows ehk Marshmallow tähendab tõlkes "vahukomm". Foto: CATS help / Facebook

Hoiukodus möödusid nädalad ja Mallows lihtsalt kulges omaette, iga päev istus hommikust õhtuni aknalaual, pilk õue poole ja ei huvitunud millestki ega kellestki. Mõeldi, et võib-olla lihtsalt rahulikumat sorti kass ja alles kohaneb tubasema eluga, ühtäkki aga keeras keset ööd Mallows'i tervis halvemuse poole - ta oli täiesti apaatne ja ajaga võidu sai sõidetud temaga Rannamõisa PetCitysse, kus ka arstid ta kohe vastu võtsid.

«Mõeldi, et võib-olla lihtsalt rahulikumat sorti kass ja alles kohaneb tubasema eluga, ühtäkki aga keeras keset ööd Mallows'i tervis halvemuse poole...»

Mis edasi juhtuma hakkas, poleks keegi kunagi uskunud või osanud aimata: tavapärase röntgeni käigus selgus, et kiisut on lausa 7 korda tulistatud õhupüssist. Selline uudis võttis vabatahtlikud täiesti sõnatuks. Vaene loomake pidi ei tea kui kaua seda valu kannatama ja keegi ei saanud isegi aru, et midagi sellist temaga oli juhtunud.

See lugu on ehe näide sellest, miks ei ole hea mõte oma kiisudel lasta omapäi ringi jalutada. Julmureid on kahjuks palju, kes südametult ja oma lõbuks tulistavad neid, kes vabakäigul oma jalutusringe teevad.

Rõntgeni pilt. Foto: CATS help / Facebook

Mallows veetis mitmeid päevi kliinikus arstide valvsa pilgu all ja sai ka põgusalt hoiukodusse tagasi, et oodata oma operatsiooni. Eile see ka toimus ja kuulid eemaldati.

MTÜ Cats Help sai võimaldada talle valuvaba elu, kuid sellel on ka hind, mis käib MTÜ-l üle jõu. Kiisu arve läks koos statsionaari ja operatsiooniga maksma 1000 eurot. Seega palub MTÜ heade inimeste abi, et kiisu raviarve saaks tasutud (vaata ka postitust siit).

Mallows taastumas. Foto: CATS help / Facebook