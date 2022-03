PÄEVAKÄPP ⟩ Ühest silmast ilma jäänud Xena nägi kurja vaeva, et varjupaika sattumisest viilida

Nimelt nähti juba Kükita kolooniaga tegelema hakates, et ta on mingi õnnetuse või haiguse tagajärjel oma silma kaotanud – silma asemel oli tal kole haav, mis ilmselt talle igapäevaselt palju valu põhjustas.

Hoolimata aga vabatahtlike suurest soovist teda kohe aidata suutis Xena lausa neli kuud püügipuuri ümber tiirutada, ilma et ta lõksu sisse läheks. Te võite vaid ette kujutada vabatahtlike rõõmu, kui nad lõpuks märtsi algul ta kassitoa soojusesse tuua said!

Selge on, et see sõjaprintsess on tõeline võitleja – ainult tugevaimad tulevad sellistest kannatustest sirge seljaga välja.