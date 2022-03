PÕNEV KAADER ⟩ Järvamaal jäi metskits pildile graatsiliselt ühte jalga õhus hoides

Foto autor Tiia Salm omab ka Instagrami kontot, kus oma loomingut jälgijatega jagab. «Pildistamine on tänuväärne hobi, mis aitab igapäevarutiinist välja tulla. See on see, millega mina oma «tassi täidan»,» sõnas ta Lemmikule.

Samuti pakub see hulganisti pinget ja põnevust. «Pildistama minnes ei tea kunagi, kellega kohtuda võid. Märgates metslooma või -lindu, pead olema kiire reageerimisega, et hetke tabada. Teinekord märkad alles pilte arvutist uurides, et oled jäädvustanud vahva hetke.»

Kitsi on Salmi sõnul tore pildistada, kuna nad on uudishimulikud ja «tarduvad» enne plehku panemist mõneks ajaks paigale. «Kuna loomad ei poseeri, siis on tabatud hetked seda toredamad,» ütles Salm.