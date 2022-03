Eesti Loomakaitse Selts sai välismaalt ootamatult helde annetuse

HWAC on Ameerikas 1972. aastast tegutsev loomakaitseorganisatsioon, kes tegeleb nii kodutute loomade aitamise kui ka inimeste koolitamisega. Helen Woodward Animal Centeri ja Eesti Loomakaitse Seltsi sõprus on kestnud juba kolm aastat.

Ameerklased leidsid, et kõige parem on, kui annetusega tegeleb organisatsioon, kellel on hea ülevaade Ukrainas toimuvast ja kontakt Euroopa suuremate loomakaitseorganisatsioonidega. Seetõttu otsustati annetus usaldada just Eesti Loomakaitse Seltsi kätesse.

Poole summast kandis selts eelmisel reedel Ukraina loomakaitseorganisatsioonile UAnimals, kes praegu tegutseb selle nimel, et kõikidel lemmikloomade, põllumajandusloomade, metsloomade varjupaikadel ja loomaaedadel oleks olemas kõik vajalik ja ohu kasvades saaks loomad turvalisemasse paika transportida.

Selts lisas summale omalt poolt veel veidi üle 1600 euro, mille annetasid Ukraina loomade aitamiseks Eesti inimesed. Selts ise annetusi korjanud ei ole, kuid on kutsunud inimesi üles annetama Ukraina organisatsioonidele otse. Kahjuks kõigil annetuse tegemine välismaale ei õnnestunud, seega kanti annetusi siiski ka ELSi kontole.

«Ukraina organisatsioonid kinnitavad, et rahaline annetus on neile praegu kõige suuremaks abiks. See on paindlik, nad saavad seda teistele abivajajatele edasi kanda ja ise selle eest hankida seda, millest neil parasjagu puudus on. Kõik vajaliku saavad nad veel ise kätte ning saavad ka toitu ja muud vajalikku saata piirkondadesse, kus ei ole võimalik enam kohapeal midagi osta, » kinnitas ELSi juhatuse liige Geit Karurahu.

Ülejäänud poole annetusest kasutab organisatsioon põgenike loomade ja võimalusel ka Ukraina varjupaiga loomade, kellel kodumaal ei ole enam turvalist kohta, aitamiseks. Hetkel otsib ELS koostöös Leedu loomakaitseorganisatsiooniga lahendust, kuidas kõige efektiivsemalt ja ohutumalt Ukraina kodutuid loomi aidata.

Praegu saavad kohapeal ja naaberriikides tegutsevad rahvusvahelised loomakaitseorganisatsioonid Ukraina kodutute loomadega hakkama, kuid tasub olla valmis, kui sõja piirkond laieneb. «Peame arvestama, et Ukrainast kodutute loomade toomine võib olla ohtlik meie loomadele kui ka inimestele. Eestisse otse ei ole lubatud Ukrainast loomi tuua, kuna siin puuduvad korralikud võimalused karantiiniks. Nende loomade viimine meie varjupaikadesse või loomakliinikutesse seab ohtu meie loomade tervise. Seetõttu otsime koos leedukatega hetkel variante loomade vaktsineerimiseks ja muude vajalike toimingute tegemiseks Ukrainas või kohta mõnes Euroopa riigis, kus on võimalik loomi hoida nõuetele vastavas karantiinis vähemalt 4 kuud. Lisaks uurime, millistesse riikidesse on võimalik need loomad pärast karantiini edasi saata, uusi kodusid ootama. Selle kõige juures peame suutma analüüsida, millal seesugune loomade traumeerimine on üldse vajalik ehk ainuke lahendus. Ameeriklaste annetus on kindlasti meile suureks abiks, et see kõik ära teha,» lisas Karurahu.

Selts on juba sõja puhkemisest saati olnud sellel teemal kontaktis ka põllumajandus- ja toiduametiga, Eesti Väikeloomaarstide Seltsi ja teiste loomakaitsjatega. «Oleme püüdnud leida võimalusi, kuidas saame ukrainlasi kõige paremini aidata nii, et me ei põhjusta oma heategemisega neile lisatööd ega tekita olukorda, kus kannatavad Ukraina või meie abivajavad loomad. Me ei taha, et tekiks olukord, kus enda arvates teeme head, kuid heategemise kulu ületab kasu või loomade päästmine osutub hoopis loomade piinamiseks. See kõik on väga keeruline, kuna nõuab pidevat analüüsi ja samal ajal ka kiiret tegutsemist. Hoiame ukrainlastega pidevalt sidet ja püüame toimida vastavalt nende vajadustele ning samal ajal arvestada ka meie võimalustega,» kommenteeris Karurahu.