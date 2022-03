Seda viraalseks läinud kitsevideot on vaadanud sajad miljonid inimesed

Artikli kirjutamise hetkel on seda videot sellest, kuidas need pisikesed kitsetalled lutipudelist piima joovad ja rõõmsalt saba liputavad, TikTokis vaadatud koguni 121,3 miljonit korda.

Selles videos saavadki kõhutäie osaliseks 17 ilma emata kitsetallekest, kelle jaoks mees seadis üles nutika joogipunkti. Tallist lahti lastud kitsekesed jooksevad otsejoones pudelite poole ja pole kahtlustki, et see on üks parimaid hetki nende päevast.