PÄEVAKÄPP ⟩ Mitmes varjupaigas elanud Nitro elu pole olnud kerge

Oma lühikese elu jooksul ühest varjupaigast teise kolimine pole Nitro jaoks olnud kerge. Uue keskkonna ja uute kiisudega harjumine võtab aega ning kuna kassipoiss ei ole just ekstravert, siis on tal olnud väga stressirohkeid perioode. See aga omakorda tingib mured tervisega – küll kimbutab teda nohu ja küll jooksevad silmad vett.

Viimased kuud on ta aga olnud tubli ja terve ning hakanud teiste kiisudega julgemalt sõbrustama. Nendega saab ju mängida ja sõpradelt saab ka natuke hellust. Inimestega on veidi teised lood. Pole ju Nitro saanud tunda, mida tähendab hooliv ja armastav ning püsiv oma kodu. Seega võtab usaldamine aega. Ja kui talle liiga ootamatult läheneda, võib ta kurjaks saada, aga see on rohkem enesekaitse instinkt kui iseloomujoon. Maitsva konservitoidu ja kannatlikkusega on aga võimalik ka selle kassipoisi poolehoidu võita.

Kindlasti meeldiks Nitrole kodu, kus oleks veel teisi kiisusid, kellega sotsialiseeruda ning kes näitaksid ette, kuidas see inimesega kooselamine käib.

Nitro on kiibistatud, kastreeritud, vaktsineeritud ja saanud parasiitide vastase tõrje. Seega igati korralik kassipoiss, kes on valmis kolima koju, kus on hooliv ja mõistev pererahvas.