FOTOKONKURSI VÕITJA ⟩ Vahva Käpik sai nime oma eriliste käppade järgi

Perenaine rääkis Lemmikule, et Käpik jõudis nende perre mullu novembris. «Meil polnud enne kassi olnud. Kui laps väike oli, siis ma arvasin, et ma ei taha endale veel ühte kohustust juurde, sest meil olid juba kaks merisiga ja kalad. Nüüd, kui lapsest on saanud noormees, oli tema soov endine ja nii ta selle kassikese leidis Facebooki kuulutuse peale. Olin veidi üllatunud, aga kui ma kassi pilti nägin, siis tekkis äratundmine, et kui meil üldse kunagi kass saab olema, siis ainult see kass.»