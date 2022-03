PÄEVAKÄPP ⟩ Üle aasta varjupaigas oodanud kassike tahab pensioniks päris oma koju

Kas ta üldse kunagi kodusoojust tundnud on, ei tea. Seda on talle aga väga vaja, kuna Õunake on Pesaleidja hoole all olles nii tubliks sülekiisuks õppinud olema. Laseb endale juba ligi tulla, paitada, sülle võtta ja isegi vajaliku tervisekontrolli ajal jääb ta rahulikuks. Aga see õnnetu pilk ta silmis on jäänud siiani ja seda saab parandada vaid sooja ja armastava koduga.