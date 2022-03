Loomaarst maas vedelevatest koera väljaheidetest: jah, need sisaldavad patogeene

Loomaarst Niina Murto ütleb, et teise koera väljaheiteid maitsnud koer võib mõnikord isegi loomaarsti juurde sattuda. «See oleneb natuke sellest, mida väljaheitega süüakse. Jah, neis on haigustekitajad,» ütleb Murto. «Halva õnne korral võib koer haigestuda, kuigi teisest küljest on koertel tavaliselt üsna terasest kõht. Nad ei pruugi nii kergesti haigeks jääda kui meie, inimesed.»

Väljaheited sisaldavad fekaalseid patogeene ehk patogeeni mune ja algloomi. Nii et koerakaka pole koerte jaoks mõistlik snäkk. «Väljaheites on haigustekitajad ja halva õnne korral võib haigeks jääda,» räägib Murto. «Lisaks võivad nakatuda ka inimesed, mõned patogeenid on ka meile ohtlikud. Koertest on haigustele vastuvõtlikumad kutsikad ja eakad koerad.»