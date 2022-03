Kaks agressiivset chihuahuat terroriseerivad inimesi ja nende lemmikloomi

Kohaliku omavalitsuse esindajad said elanikelt mitmeid kaebusi, millest igaüks rääkis kurjadest chihuahua koertest. Üks vahejuhtum leidis aset, kui mees kõndis pensionile jäänud politsei teenistuskoeraga. Ühel hetkel ilmus silmapiirile kaks chihuahuat. Loomad olid jalutusrihma otsas ja ründasid äkki pensionile jäänud koera, kes võitles väikeste, kuid väga agressiivsete vastu neid eemale tõrjudes.

Linnavolikogu esimees Ruth Hopkinson märkis, et chihuahua omanik jalutas neid ilma rihmata, sest ta oli kindel, et tema väikesed lemmikloomad on sõbralikud ega tee kellelegi liiga. Ta kutsus kõiki koeraomanikke üles kasutama jalutusrihma ja eriti jälgima loomi väikeste laste läheduses.