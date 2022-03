PÄEVAKÄPP ⟩ Omaniku poolt pärast autoõnnetust piinlema jäetud kass ootab uut võimalust

Hoolimata kurvast olukorrast ja rasketest vigastustest on tegemist igati elurõõmsa 4-aastase kiisuga, kes tõeliselt armastab inimest.

Kala endine omanik lubas tal Tallinna tänavatel jalutamas käia. Kassile küll väga meeldis see, aga elas ohtlikus kohas ja ühel päeval sõitis talle otsa auto. Koju suutis kassike roomata alles viie päeva pärast.

Täiesti uskumatu, kuidas sellise loo järel on kassipoiss säilitanud tõelise elutahte ja optimismi.

Kala tõeliselt armastab elu. Aga kas siin elus on ka keegi, kes teda armastaks? Kui see oled just sina, kes tahaks Kalale pakkuda sellist elu, mida ta oleks võinud juba sünnist saati elada, siis paku talle päris oma kodu, täites ankeedi siin lingil. Kala kohta saab rohkem lugeda siit.