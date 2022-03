Koerte juuksur selgitab: üllatav põhjus, kuidas lemmiku karvahooldus koeraomaniku igapäevaelu lihtsamaks teeb

Aastaaegade vahetumisest annab meie peres märku mitte kalender, vaid märkamatult kogu kodu kattev vaip koera karvast. Teiste korgiomanikega naljatame alatihti, et korgid (koeratõug - toim.) ajavad karva vaid kaks korda aastas - jaanuarist maini ja juunist detsembrini. Kui kuulsin, et lõpmatu karvamajanduse vastu on olemas grooming'u-nimeline abivahend, panin kohe samal päeval aja kirja. Kahetunnise hoolduse tulemusena kogunes toanurka koerast kaks korda suurem kuhi vana karva. Lisaks sain teada, et kehva koduse hoolduse tõttu on lemmikul tekkinud lausa nahapõletik. Kuidas samasugust olukorda vältida ja mis teenus grooming üldse on, räägib lähemalt groomer Kati Stimmer, kes töötab Ailen Grooming koertesalongis.